HABER

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 11.10.2018 13:34 | Son Güncelleme

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Azeri asıllı Matlap İmamalı (54) yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Azeri asıllı Matlap İmamalı (54) yaşamını yitirdi.
Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde önceki gün akşam meydana gelen kazada, Mehmet U.'nun (34) kullandığı 16 CNP 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azeri asıllı Türk vatandaşı Matlap İmamalı'ya çarptı. Yola savrulan Matlap İmamalı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Matlap İmamalı, ambulansla götürüldüğü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarmanın gözaltına aldığı sürücü Mehmet U. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

PARTNER101 Keyfi Her Yerde Seninle!101 Keyfi Her Yerde Seninle!
Üzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturmaÜzerine okul kapısı devrilen Mehmet Ali'nin ölümüyle ilgili soruşturma
Hakkari'deki yol kontrollerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildiHakkari'deki yol kontrollerinde çok sayıda kaçak malzeme ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

Gıda devi Yörsan'dan konkordato başvurusu

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

İçişleri Bakanı Soylu'dan valilere 'stokçu' talimatı: Harekete geçin

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

ABD'den rahip Brunson'la ilgili son dakika açıklaması

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Muş’ta 5 teröristin öldürüldüğü görüntüler ortaya çıktı!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

Arda Turan'ın eşi Aslıhan Doğan'dan kavga açıklaması!

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

15 Temmuz darbe gecesine ait yeni görüntüler! Çıplak halde dışarı attılar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

ABD’ye zarf gönderirken yakalanmıştı! Flaş gelişme

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Polise yakalanınca böyle dedi: 'Ben aslında anlayışlı bir insanım...

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

Fotoğrafını görüp evlendi! Şoke eden itiraf! 'Eşimle gittik, beni yalnız odaya çekip...'

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

'Ben babamın yanına gidiyorum' mesajı atıp intihar etti

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Uyuşturucu ile mücadele derneği binasına hırsız girdi

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

Yaşamak için en ucuz şehirler belli oldu! Türkiye'den o şehir listede...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.