Yolun karşısına geçerken otomobil çarptı, öldü

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), (DHA) - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Azeri asıllı Matlap İmamalı (54) yaşamını yitirdi.
Kestel Mahallesi D-400 karayolu üzerinde önceki gün akşam meydana gelen kazada, Mehmet U.'nun (34) kullandığı 16 CNP 81 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Azeri asıllı Türk vatandaşı Matlap İmamalı'ya çarptı. Yola savrulan Matlap İmamalı ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı sonrası gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Matlap İmamalı, ambulansla götürüldüğü Alaaddin Keykubat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde kurtarılamadı.
Kazanın ardından jandarmanın gözaltına aldığı sürücü Mehmet U. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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