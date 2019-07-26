Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçen Feti Bayraktar (85), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 13.00 sıralarında, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Tuncay Ö. (30) yönetimindeki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Feti Bayraktar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bayraktar, başını beton zemine vurdu. Ağır yaralanan Feti Bayraktar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Tuncay Ö.'yü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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