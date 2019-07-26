HABER

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 14:39 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçen Feti Bayraktar (85), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçen Feti Bayraktar (85), otomobilin çarpmasıyla yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Şehit Ömer Halisdemir Bulvarı’nda meydana geldi. Tuncay Ö. (30) yönetimindeki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Feti Bayraktar'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Bayraktar, başını beton zemine vurdu. Ağır yaralanan Feti Bayraktar, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Bayraktar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, otomobil sürücüsü Tuncay Ö.'yü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

Yer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlarYer: Van! 30 yıldır aralıksız kazıyorlar
Eşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan vatandaş 6 gündür kayıpEşiyle kavga ettikten sonra evden ayrılan vatandaş 6 gündür kayıp
Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi Kazada yaralandı, tedavi olmamak için direndi 
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

Erdoğan'dan yeni parti iddialarıyla ilgili flaş açıklama!

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

Türkiye'de sıcak hava dalgası beklenmiyor

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.