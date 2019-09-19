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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 16:20 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali Altıntaş (85), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Emre SAÇLI/SALİHLİ (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Salihli ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan Mehmet Ali Altıntaş (85), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Kaza anı, çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaza, dün akşam, İzmir- Ankara yolu Valeks kavşağında meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık'ın kullandığı 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbarla gelen sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Altıntaş, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.

Çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, sürücü Hüseyin Karabıyık, gözaltına alındı.

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