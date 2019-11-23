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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 21:31 | Son Güncelleme

FATİH'te yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre hızla gelen otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı.

Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-FATİH'te yolun karşısına geçmeye çalışırken iddiaya göre hızla gelen otomobilin çarptığı Çinli turist çift ağır yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sularında Fatih Kannedy Caddesi Çatladıkapı mevkii Sirkeci yönünde meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan Çin uyruklu Werfang Mao (66) ile Huang Yuping (64)'e o sırada hızla gelen Taner Özden yönetimindeki 34 BFH 806 plakalı otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle havada taklalar attıktan sonra yolun kenarına savrulan çift ağır yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar hemen yardıma koştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalelerinin ardından yaralılardan Werfang Mao Samatya Devlet Hastanesi'ne, Huang Yuping ise Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi.

DURUMLARI AĞIRDI

Kazayı görenlerden biri olan Sinan Erol “İki turist karşıdan karşıya geçerken araç fark etmedi herhalde, ikisine de çarptı. Durumları ağırdı, ambulansla gittiler. Birinin bacağı kırıktı diğer turistin kafasında kırık vardı. Bir erkek bir bayan çiftlerdi" şeklinde konuştu.

HAVADA TAKLA ATTIĞINI GÖRDÜM

Kazanın yaşandığı noktada bulunan benzin istasyonunda çalışan ve kazayı ilk görenlerden biri olan Ahmet Maço, “Şurada arkadaşlarla muhabbet ediyorduk, ses geldi, arabanın sesi geldi. Bir çıktık yola baktım biri havada takla atıyor. Koştuk geldik baktık bayan burada yatıyor, erkek de kenarda yatıyordu. Çok kötü bir durumdu. Hemen 112'yi aradık, iki tane ambulans geldi. Polisler geldi müdahale ettiler. Erkeğin durumu daha ağırdı çünkü kafası kanıyordu, çok kötü bir şekilde kan akıyordu. Kadının da vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar vardı, en çok da ayağında, hemen hemen kopma aşamasında müdahale edip götürdüler. Yabancıydılar, tahminimce Japon ya da Çinli'ydiler" şeklinde konuştu.

Kaza nedeniyle yolun Sirkeci yönü tamamen trafiğe kapatıldı. Yaralılar kaldırıldıktan ve yoldaki kan izleri yıkanarak temizlendikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazaya karışan sürücü Taner Özden'i ifadesini almak üzere Polis Merkezi'ne götürdü.

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