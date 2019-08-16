HABER

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 15:34 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.  Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta meydana geldi.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, "Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor" diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandıYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandıYolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme Gaziyi acımasızca darp etmişlerdi! Skandal olayda flaş gelişme
Uyuşturucu hapları satamadan yakalandıUyuşturucu hapları satamadan yakalandı
(Özel) Valinin sahip çıktığı gazinin 4 kaburgası kırık çıktı(Özel) Valinin sahip çıktığı gazinin 4 kaburgası kırık çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Evde seni böyle bekleyen...'

'Evde seni böyle bekleyen...'

Bikinili pozlarıyla döndü!

Bikinili pozlarıyla döndü!

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Askere gidecekler dikkat! Bakanlık duyurdu

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

Dünya tetikte! Müzakereler sonlandı

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

İlginizi Çekebilir

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

%50 ye ek %20 indirim fırsatı Atasun'da!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Karşıya geçiyordu... İki araç birden çarptı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ataşehir'de dehşet anları! Önce darp edip sonra silahla vurdu

Ataşehir'de dehşet anları! Dövüp vurdular

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

124 bin sivil Suriye-Türkiye sınırındaki kamplara göç etti

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç deprem gerçeğini açıkladı

'Asrın felaketi unutuldu' dedi, korkunç gerçeği açıkladı!

Rus turistin zor anları

Rus turistin zor anları

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

Van’da bir otomobilde 111 kilo eroin ele geçirildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.