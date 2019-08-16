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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 16:18 | Son Güncelleme

ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK’ın Ereğli ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş (6), otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kaza, saat 14.30 sıralarında, Bağlık Mahallesi Hatip Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Koray Ateş'e, Ahmet Bayram Ö. (53) yönetimindeki 67 T 5098 plakalı taksi çarptı. Yolda sürüklenen Koray yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Koray, ambulansa taşınırken, "Nefes alamıyorum. Kolum çok acıyor" diyerek ağladı. Özel hastaneye kaldırılan Koray Ateş'in hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Taksi sürücüsü Ahmet Bayram Ö. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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