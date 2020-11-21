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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

21.11.2020 20:33 | Son Güncelleme:
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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde, Ç.K.

Hatay’ın Samandağ ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken bir otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Atatürk Mahallesi’nde, Ç.K. hakimiyetindeki 31 SU 723 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Hasibe Tunç (81) isimli yaşlı kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan kadın yaralandı. Yaşlı kadının yardımına çevredekiler yetişirken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Samandağ Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti

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