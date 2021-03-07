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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti

07.03.2021 21:07 | Son Güncelleme:
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Diyarbakır’da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti.

Diyarbakır’da üst geçidi kullanmadan yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi.
Olay, Diyarbakır-Elazığ Caddesi öğretmen evi karşısında meydana geldi. Elazığ Caddesi üzerinde bulunan üst geçidi kullanmayan ve yolun ortasında bulunan korkularak üzerinden atlayarak karşıdan karşıya geçmeye çalışan ve üzerinde kimlik belgesi çıkmayan ismi öğrenilemeyen 35 yaşında olduğu tahmin edilen bir kişiye otomobil çarptı. Yaşanan kaza sonrası plakası öğrenilemeyen otomobil olay yerinden kaçarken, otomobilin çarptığı kişi ise olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza sonrası bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede kimliği belirlenemeyen kişinin öldüğü öğrenildi. Ölen vatandaşın cansız bedeni kimlik tespiti ve otopsi yapılmak üzere Selahattin Eyyubi Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olay yerinde çalışma yapan polis ekipleri kaçan otomobilin bulunması için inceleme başlattı.

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