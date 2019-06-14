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Yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.06.2019 13:12 | Son Güncelleme

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek isteyen adama otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yaya ağır yaralanırken, yolda trafik yoğunluğu oluştu.
Olay, saat 12.00 sıralarında Beşiktaş Barbaros Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 55 yaşlarındaki yaya, Barbaros Bulvarı’nda yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada bulvar üzerinden Zincirlikuyu istikametine giden araç karşıya geçmekte olan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola fırlayan adam kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı adamı ambulansa bindirerek Şişli Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Polis ekipleri yolu hortumla yıkadı
Kaza nedeniyle bulvar üzerinde trafik yoğunluğu oluştu. Polis ekipleri, yaralı hastaneye kaldırıldıktan sonra kaza yapan aracı yoldan kaldırdı. Daha sonra ise polis ekipleri ellerine aldıkları hortumla yoldaki kanı temizledi. Temizlikten sonra yolun açılmasıyla trafik normale döndü.

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