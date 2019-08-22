HABER

Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 22.08.2019 14:45 | Son Güncelleme

ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü

Yusuf ÇINAR/SUNGURLU (Çorum), (DHA)- ÇORUM'un Sungurlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş (64), TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde, Sungurlu- Kırıkkale yolu Ocaklı Kavşağı'nda meydana geldi. Sungurlu'dan Ankara yönüne giden sürücüsü ve plakası belirlenemeyen TIR, yolun karşısına geçmeye çalışan Rafet Demirdiş'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle Demirtiş yola savrulurken, sürücü TIR'la birlikte olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Rafet Demirdiş'in hayatını kaybettiği belirlendi. Demirdiş'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırılırdı. Polis, TIR sürücüsünü bulmak için çalışma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldüYolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldüYolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldüYolun karşısına geçerken TIR'ın altında kalıp, öldü

3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar 3,5 yıldır kapalıydı! Akın akın görmeye gidiyorlar
Fındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralıFındık işçilerini taşıyan kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 14 yaralı
Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu (2)Orman yangınına müdahalede görev yapan Ukraynalı pilot, otelde ölü bulundu (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Gece yarısı bombası! Çifte ayrılık KAP'a bildirildi

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

Dekoltesini gösterdi! 'Sallıyor'

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

İzmir yangınında görev yapan kahraman pilot ölü bulundu!

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

127 general ve amiralin görev yeri değişti!

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

Bakan Soylu'dan flaş 'kayyum' açıklaması

İlginizi Çekebilir

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Dünyaca ünlü markalar en avantajlı fiyatlarla Morhipo'da!

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Ünlü inşaatçı ve bir noter çalışanı gözaltına alındı

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Kurt yavrusuna yaptığı işkenceyi paylaştı

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Damat dehşeti: 3 kişi hayatını kaybetti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adana'da korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

Korkunç olay! 'Evleniyoruz' plakası ile geldi, dehşet saçtı

İstanbul'da hastanede yangın

İstanbul'da hastanede yangın

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Kendisine uyuşturucu sattırmayan mahalleliyi vurdu

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Ordu'da iki gurup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

Denizli'de bir kadın 4 saat boyunca darp edilip cinsel istismara uğradı

Kan donduran olay! 4 saat boyunca cinsel istismara uğradı

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İstanbul'da organ ticareti operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.