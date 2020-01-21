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  4. Yolun karşısına geçerken tırın ezdiği kadın öldü

Yolun karşısına geçerken tırın ezdiği kadın öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.01.2020 14:45 | Son Güncelleme

Yolun karşısına geçerken tırın ezdiği kadın öldü

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı kadın hayatını kaybetti.

İlçeye bağlı Kılılı Mahallesi, Kahramanmaraş - Osmaniye kara yolunun 20. kilometresinde, A. S. yönetimindeki 80 EU 951 plakalı tır, trafik ışıklarından kalkış yaptığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan Fatma T'ye (69) çarptı.

Tırın altında ezilen yaşlı kadın, olay yerinde hayatını kaybetti.

Fatma T'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından Türkoğlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Tır sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza anına tanıklık eden Mehmet Ali Tolu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ışıklarda yolun karşısına geçmeye çalışan kadının, tırın altında kaldığını söyledi.

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Kahramanmaraş Kaza Türkoğlu

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