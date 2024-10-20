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  4. Yolun karşısına geçmek istediler, olanlar oldu! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Yolun karşısına geçmek istediler, olanlar oldu! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
20.10.2024 15:25
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 69 yaşındaki Şule İrkin yaşamını yitirirken, kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin (41) ağır yaralandı. Kaza, pazar dönüşü sırasında meydana geldi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı; Şule İrkin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızının tedavisi sürüyor. Olayla ilgili polis soruşturması başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek istediler, olanlar oldu! Anne hayatını kaybetti, kızı ağır yaralı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde, yolun karşısına geçerken otomobil çarpan Şule İrkin (69) öldü, yanındaki kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin (41) ise ağır yaralandı.

ANNE-KIZ AĞIR YARALANDI

Kaza, dün saat 14.00 sıralarında Gelibolu ilçesi Gelibolu Gazi Süleyman Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. S.D.'nin kullandığı 23 UU 836 plakalı otomobil, pazar alışverişinden dönerken yolun karşısına geçmek isteyen Şule İrkin ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Uygulamalı Bilimler Fakültesi Balıkçılık Teknolojisi Bölüm Başkanı olan kızı Doç. Dr. Latife Ceyda İrkin’e çarptı. Anne-kız ağır yaralandı.

TÜM ÇABALARA RAĞMEN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Gelibolu Şehit Koray Onay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Çanakkale Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Şule İrkin doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Kızı Latife Ceyda İrkin'in ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

(DHA

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anne kaza kız
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