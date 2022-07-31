Yolun karşısına geçmek istemişti! Yaşlı adamın feci sonu...

Olay, Kuşadası Karayolu Hisartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Kaşif İsak'a, U.S. yönetimindeki açık kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile İsak savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

