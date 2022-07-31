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  4. Yolun karşısına geçmek istemişti! Yaşlı adamın feci sonu...

Yolun karşısına geçmek istemişti! Yaşlı adamın feci sonu...

31.07.2022 01:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Aydın'ın Söke ilçesinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 87 yaşındaki Kaşif İsak, kamyonetin çarpması sonucu olay yerinde feci şekilde can verdi.

Yolun karşısına geçmek istemişti! Yaşlı adamın feci sonu...

Olay, Kuşadası Karayolu Hisartepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolun karşısına geçmeye çalışan 87 yaşındaki Kaşif İsak'a, U.S. yönetimindeki açık kasa kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisi ile İsak savrularak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

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İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde yaşlı adamın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. İsak'ın cansız bedeni gerekli olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Aydın
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