HABER

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 28.12.2018 18:32 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Abbas Çiçek (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Bahattin ALBAYRAK/NAZİLLİ (Aydın), (DHA) - AYDIN'ın Nazilli ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarpan Abbas Çiçek (70) olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kaza, bugün saat 14.30 sıralarında, Aydın-Denizli Karayolu'nun Nazilli ilçesi Prof. Muammer Aksoy Mahallesi yakınlarında meydana gedi. Nazili'den Denizli yönüne giden Mehmet Ali Üge'nin kullandığı 09 NA 926 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Abbas Çiçek'e çarptı. Çiçek olay yerinde yaşamını yitirdi.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine gelen polis ekipleri otomobil sürücüsü Üge'yi gözaltına aldı. Çiçek'in cesedi ise savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Nazilli Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!Telefonunuz bozulursa yapmanız gereken tek şey!
Yılbaşı öncesi satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildiYılbaşı öncesi satışa hazır 400 litre sahte içki ele geçirildi
Suriye sınırına obüs ve tank sevkiyatıSuriye sınırına obüs ve tank sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

Mehmet Ali Sarı, Atatürk Havalimanında gözaltına alındı!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

İmamoğlu görüşmesine Erdoğan'dan ilk yorum!

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Reuters: YPG Menbiç'ten çekildi, Esad bayrak dikti

Fatih Portakal'a soruşturma

Fatih Portakal'a soruşturma

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

Türkiye'nin en eski firması konkordato istedi

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İzdivaç programlarının iç yüzünü anlattı

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Sosyal medyadan tanıştı, hayatının kabusunu yaşadı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Kız çocuğu, alışveriş merkezinde tacizcisiyle karşılaşınca...

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Söylentiyi duyan Nüfus Müdürlüğüne koştu!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Tramvayda iğrenç olay! 'Yanlışlıkla elim değmiş olabilir'

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında hangi fotoğraflar yarışıyor?

Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylamasında yarışan kareler

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Yılbaşında en sık yapılan 8 hata!

Türkiye'de UNESCO Dünya Kültür Mirası listesi'nde yer alan yerler

Her köşesi cennet! Türkiye 10 yılda ikiye katladı!

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

1986'da bulduğu heykel o ilçenin hayatını değiştirdi

Çivisiz ahşap mescit beğeni topluyor

Bu binada her şey doğal! Yapımı Tam 3,5 ay sürdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.