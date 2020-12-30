HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

30.12.2020 00:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ters istikametten gelen otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.Kaza, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışırken ters istikametten gelen otomobilin çarptığı şahıs hayatını kaybetti.
Kaza, Arnavutköy Merkez Camii önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde yolun karşısına geçmeye çalışan Rasim Akbulak’a (51), ters istikametten gitmeye çalışan bir otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akbulak, kanlar içinde yere yığılırken, yardımına çevredeki vatandalar koştu. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri cadde üzerinde önlem alırken, sağlık ekipleri ise yaralı Rasim Akbulak’a müdahale etti. Yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı şahıs, Arnavutköy Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Rasim Akbulak’ın yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerinde inceleme yapan ekiplerin, kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi İşte Tamer Karadağlı'nın kendisinden 30 yaş küçük sevgilisi
Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntülerKara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler
Sevdiklerinize kısa cuma mesajlarıSevdiklerinize kısa cuma mesajları

En Çok Okunan Haberler

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Yaprak dökümü! Flaş bir ayrılık daha

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Defnettikleri kişinin anneleri olmadığını öğrenince şoke oldular

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Akademisyen Aylin Sözer vahşice öldürüldü

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Yılbaşı için akın ettiler! 170 binlik nüfus 900 bine fırladı

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Cesur pozla isyan etti! 'Bir erkek...'

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 29 Aralık koronavirüs tablosu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Son dakika: Yüz yüze eğitime 15 Şubat 2021'e kadar ara verildi

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Korona aşısı olan İsrailli 2 saat sonra hayatını kaybetti

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Tepki çeken olay! İş yerlerindeki bayraklara saldırdı

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Ödülünü Bakan Koca'dan almıştı! Yılın hekiminden acı haber

Diğer Haberler

Kocaeli'de korkunç olay! Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Tamir etmek istediği araç çalışınca altında can verdi

Hollanda’da İslam karşıtı Pegida hareketinden çirkin provokasyon

Hollanda’da çirkin provokasyon

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kara para aklama soruşturmasında dikkat çeken görüntüler

Kocaeli'de korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Korkutan yangın! Mahalleli panikle sokağa döküldü

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

Emine Erdoğan'dan kadın cinayetlerine ilişkin açıklama

THY’nin koronavirüs aşılarını taşıyan uçağından mesaj

Aşıları taşıyan uçaktan ilk görüntü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.