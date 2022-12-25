Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu! Feci kaza kamerada

Kaza, akşam saatlerinde Ergene ilçesi Velimeşe Mahallesi kavşağında meydana geldi. Çerkezköy istikametine doğru ilerleyen Z.Ö. yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İsmail Mert Türhan’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle Türhan, ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne götürülen Türhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazanın ardından otomobil sürücüsü Z.Ö., gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)



