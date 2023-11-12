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Yolun karşısına geçmek isterken feci şekilde can verdi

12.11.2023 00:33 | Son Güncelleme:
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Eskişehir'de bir kişi karşıdan karşıya geçmek isterken, çimento tankerinin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Ölen kişinin üzerinden kimlik çıkmazken, tanker sürücüsü ise gözaltına alındı.

Kaza, akşam saatlerinde Eskişehir- Alpu karayolunda meydana geldi. Y.S. yönetimindeki 33 CVS 29 plakalı çimento tankeri, yolun karşısına geçmek isteyen erkek yayaya çarptı.

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TANKERİN ALTINDA 10 METRE SÜRÜKLENDİ

Tankerin altında kalan kişi, yaklaşık 10 metre sürüklendi. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye gelen polis ve sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yayanın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından, ölen kişinin cesedi, Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Tanker sürücüsü Y.S. ise ifadesi için polis merkezine götürüldü.

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Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)


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