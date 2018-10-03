Yolun karşısına geçmek isterken minibüsün altında kaldı

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY’da yolun karşısına geçmeye çalışırken servis minibüsünün çarptığı Recep Sağlam (25), hayatını kaybetti. Kazayı duyup olay yerine gelen Sağlam’ın ablası Kezban Uçkun, “O benim Recebim. O üşür oralarda” diyerek sinir krizi geçirdi.
Kaza, saat 23.30 sıralarında Aksaray merkez Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Aksaray’dan Sağlık Köyü istikametine seyreden Adem Altınsoy (68) yönetimindeki 68 S 0140 plakalı servis minibüsü, iddiaya göre yolun karşısına geçmeye çalışan Recep Sağlam’a çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri Recep Sağlam’ın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri kazaya karışan minibüs sürücüsü Adem Altınsoy’u gözaltına aldı.
Kaza sonrası olay yerine gelen Recep Sağlam’ın ablası Kezban Uçkun (28) kardeşinin öldüğüne inanmak istemedi. Recep Sağlam’ın cansız bedeninin cenaze aracına taşınması esnasında kardeşini yerde kanlar içinde gören abla Kezban Uçkun, “O benim Recebim. O üşür oralarda” diyerek sinir krizi geçirdi. Recep Sağlam’ın cesedi otopsi için Aksray Devlet Hastanesi’ne götürülürken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.
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