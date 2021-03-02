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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı

02.03.2021 17:22 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Başak Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.
Kaza, İzmit ilçesi Yahya Kaptan Mahallesi Başak Caddesinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gökhan Mustafa Ö. idaresindeki 41 BS 963 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen İkbal A.’ya çarptı. Meydana gelen kazada İkbal A. yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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