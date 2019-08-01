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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.08.2019 12:35 | Son Güncelleme

GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Özgür Yıldırım (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Kadir GÜNEŞ- Mustafa KANLI/GAZİANTEP, (DHA) - GAZİANTEP'te, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Özgür Yıldırım (42), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün Fevzi Çakmak Bulvarı'nda meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Özgür Yıldırım'a, iddiaya göre, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazada ağır yaralanan Yıldırım, ihbar üzerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla 25 Aralık Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Yoğun bakım servisinde tedaviye alınan Yıldırım, bu sabaha karşı yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özgür Yıldırım'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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