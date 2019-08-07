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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.08.2019 15:27 | Son Güncelleme

BOLU'da, D-100 yolunda karşıya geçmeye çalışan Faik Mutlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU'da, D-100 yolunda karşıya geçmeye çalışan Faik Mutlu, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanıp, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 yolu Sanayi kavşağı mevkisinde meydana geldi. Bahadır Cem Kaveci yönetimindeki 14 BC 567 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Faik Mutlu'ya çarptı. Kazada yola savrulan Mutlu, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Mutlu'yu ilk müdahale sonrası ambulansla İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne götürdü. Faik Mutlu, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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