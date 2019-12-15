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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.12.2019 12:39 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

Esra AKSU/SİNOP, (DHA) - SİNOP'ta, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Davut Kümeç (31), ağır yaralı kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Kaza, dün akşam, Sinop- Erfelek yolunun Mertoğlu mevkisinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Davut Kümeç'e, sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Kümeç, ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Kümeç'i ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Davut Kümeç, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü

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