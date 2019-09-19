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Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

YAŞAM HABERLERİ  | 19.09.2019 15:00 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan yaşlı adam, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Altıntaş’a otomobilin çarptığı o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, İzmir-Ankara E96 karayolu Valeks Kavşağı mevkisinde meydana geldi. İzmir’den Ankara yönüne giden Hüseyin Karabıyık yönetimindeki 45 YA 6142 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Ali Altıntaş’a (85) çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan Altıntaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Özel Can Hastanesine kaldırıldı. Altıntaş, tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Soruşturma başlatan polis, otomobil sürücüsü Karabıyık’ı gözaltına aldı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, o anlar kameraya yansıdı

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