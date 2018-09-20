Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı öldü

Mehmet IŞIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Ayşe Bağrıaçık (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 04.00 sıralarında Konya- Ankara karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Vural Kamiloğlu yönetimindeki 70 BC 147 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Ayşe Bağrıaçık'a çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yol kenarına savrulan Bağrıaçık yaralanırken, ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine karşın Bağrıaçık, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ayşe Bağrıaçık'ın cesedi, otopsi için Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, otomobil sürücüsü Vural Kamiloğlu jandarma tarafından gözaltına alındı.

Badminton antrenörü Kamiloğlu'nun 4 sporcusuyla birlikte Karaman'dan Ankara'daki badminton müsabakalarına gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

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