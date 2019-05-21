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Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.05.2019 01:23 | Son Güncelleme

Düzce’de D-655 Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmek için yola fırlayan yaşlı adam, otomobilin altında can verdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi

Düzce’de D-655 Karayolu’nda karşıdan karşıya geçmek için yola fırlayan yaşlı adam, otomobilin altında can verdi. Yaşlı adamdan geriye refuje fırlayan takkesi kaldı.

Kaza; gece saatlerinde Düzce - Zonguldak D-655 Karayolu Beyciler Sapağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Düzce Merkez’de Sancaklar Mahallesi’nden Beyciler Mahallesi’ne geçmek için D-655 Düzce - Zonguldak Karayolunda aniden yola fırlayan Yaşar Ahmet H., Konuralp’ten şehir merkezine giden Gürkan Y.’nin kullandığı 81 FR 101 plakalı otomobilin altında kaldı. Otomobilin çarpmasıyla havaya fırlayan Yaşar Ahmet H., otomobilin camına çarparak yola düştü. Ağır yaralanan Yaşar Ahmet H.’nin kaza sonrası duran kalbi olay yerine gelen sağlık ekiplerince yeniden çalıştırıldı.

Yaralı olarak ambulansla Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırılan Yaşar Ahmet H., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin altında can verdi

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