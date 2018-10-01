Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin çarptığı Yusuf Büyümez, yaşamını yitirdi.

Kaza, merkez Melikgazi ilçesi İsmail Erez Bulvarı'nda meydana geldi. Hakan Sevim yönetimindeki 67 DY 818 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yolun karşısına geçmeye çalışan Yusuf Büyümez'e çarptı. Yerde yatan ağır yaralı Büyümez'i görenler, sağlık ekibine haber verdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, Büyümez'i ambulansla Şehir Hastanesi'nin acil servisine kaldırdı. Yusuf Büyümez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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