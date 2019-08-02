HABER

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 02.08.2019 09:54 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

Doğan ÇİZMECİ/TURGUTLU (Manisa), (DHA) - MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Olcay Poliçe (35), otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza, saat 01.30 sıralarında, İzmir- Ankara yolu Akçapınar Mahallesi girişinde meydana geldi. İzmir'den Ankara yönüne giden Necati Açıkgöz'ün (45) kullandığı 34 BEC 349 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen Olcay Poliçe'ye hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle Poliçe, yola savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Poliçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olcay Poliçe'nin cansız bedeni, Turgutlu Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Jandarma, otomobil sürücüsü Necati Açıkgöz'ü gözaltına alırken, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldüYolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla öldü

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Cama sıkışan kuşu itfaiye kurtardıCama sıkışan kuşu itfaiye kurtardı
Asansör boşluğuna düşen genç ölümden döndüAsansör boşluğuna düşen genç ölümden döndü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Acun Ilıcalı paylaştı! "Babalık çok yakışacak"

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

Ülke şokta! Başkentte 4 ayrı patlama

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

İYİ Partili Türkkan: Kasım'da seçime hazırlanın

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

Binlerce çalışana ikramiye müjdesi

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

İSKİ üst yönetiminde toplu istifa!

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Kartal'da bacakları kopuk kadın cesedi bulundu

İstanbul'da kan donduran olay! Bacakları kopuk halde bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Ayakkabı kutusunda bebek cesedi bulundu

Adana'da sahte içki operasyonu

Adana'da sahte içki operasyonu

22 kez bıçaklanan Sevgi, öldürülmekten korkuyor: İlk bulacağı kişi benim

22 kez bıçaklandı, öldürülmekten korkuyor!

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

Beyoğlu'nda 10 yaşındaki erkek çocuğuna taciz iddiası

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.