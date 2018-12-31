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Yolun karşısına geçmek isterken, servis minibüsünün altında kaldı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 16:55 | Son Güncelleme

AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Feti Deniz'e (94) çarptı.

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA) - AYDIN'ın İncirliova ilçesinde, sürücüsünün geri manevra yaptığı servis minibüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Feti Deniz'e (94) çarptı. Aracın altında kalıp, ağır yaralanan yaşlı adam, hastanede yaşamını yitirdi. Sürücü Murat Koçdu (40), gözaltına alındı.
Kaza, saat 13.00 sıralarında, Gerenkova Mahallesi Öğretmen Evleri önünde meydana geldi. Öğrencileri taşıyan Murat Koçdu, yönetimindeki 09 P 5531 plakalı servis minibüsüyle geri manevra yaparken, yolun karşısına geçmeye çalışan Feti Deniz'e çarptı. Aracın altında kalan yaşlı adam, ağır yaralandı. İhbar üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Deniz'i ambulansla Aydın Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Feti Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Servis minibüsü sürücüsü Murat Koçdu, polis ekiplerince gözaltına alındı. Koçdu'nun, emniyetteki ifadesinde, geri manevra yaparken kimseyi görmediğini, her şeyin bir anda geliştiğini söylediği öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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