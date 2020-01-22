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  4. Yolun karşısına geçmek isteyen Afgan uyruklu kadına elektrikli bisiklet çarptı

Yolun karşısına geçmek isteyen Afgan uyruklu kadına elektrikli bisiklet çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.01.2020 20:17 | Son Güncelleme

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu yabancı kadına elektrikli bisikletli başka bir yabancı uyruklu vatandaş çarptı.

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Afganistan uyruklu yabancı kadına elektrikli bisikletli başka bir yabancı uyruklu vatandaş çarptı. Kazada 1’i ağır 2 yabancı uyruklu vatandaş yaralandı.
Kaza, Adapazarı ilçesi Semerciler Mahallesi Kudüs Caddesi’nde akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmek isteyen ve Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen F.S. isimli kadına, cadde üzerinde seyir halinde olan İran uyruklu A.A.A.A. isimli yabancı uyruklu şahıs elektrikli bisiklet ile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle her iki yabancı uyruklu vatandaşta yola savruldu.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar ambulanslar ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Afganistan uyruklu F.S.’nin ağır yaralı olduğu öğrenildi.
Öte yandan, A.A.A.A. idaresindeki elektrikli bisikletin kazaya karıştıktan sonra olay yerinden ismi henüz öğrenilemeyen farklı şahıs veya şahıslar tarafından götürüldüğü iddia edildi. Polis meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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