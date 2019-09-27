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Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 18:43 | Son Güncelleme

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, bir aracın çarpması ile yaralandı.Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü

Samsun’da yolun karşısına geçmeye çalışan iki kardeş, bir aracın çarpması ile yaralandı.
Kaza, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıvanç D.’nin kullandığı 28 NG 656 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmekte olan Mustafa (69) ve ağabeyi Bayram Özçam’a (74) çarptı. Kazada yaralanan kardeşler 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayram Özçam’ın ağır yaralandığı ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü

Yolun karşısına geçmek isteyen iki kardeş ölümden döndü

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