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  4. Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı

Yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı: 2 yaralı

21.01.2021 10:31 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen kadına motosiklet çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı kadın yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Kaza, Hacı Halil Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde akan trafiğe rağmen karşıdan karşıya geçmek isteyen Ümmü Ç.’ye, kuryelik yapan Enes T. idaresindeki 34 ZN 0447 plakalı motosiklet çarptı. Kaza sonrasında motosiklet sürücüsü ve motosikletin çarptığı kadın yaralandı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede kazanın meydana geldiği adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Motosiklet sürücüsü kurye sedyeyle, motosikletin çarptığı kadın ise yürüyerek ambulansa alınıp, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaza anı kameraya yansıdı
Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, caddede trafik akarken karşı tarafa geçmek isteyen kadının sağ tarafına bakması, sol tarafta kağıt toplayıcı bir vatandaşın olduğu için motosiklet sürücüsünün kadını görmemesi ve çarpması görülüyor. Çarpışmanın etkisiyle kadın yola savruluyor, kurye ise motosikletinden düşüyor.

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