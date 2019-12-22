Yolun karşısına geçmek isteyen öğrenci, kazada hayatını kaybetti

Erzurum’da yolun karşısına geçmeye çalışan Servet Abracı (19) isimli üniversite öğrencisi, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, dün akşam 20.50 sıralarında Aziziye ilçesindeki Nurettin Topçu Öğrenci Yurdu önünde meydana geldi. Kaldığı yurttan çıktıktan sonra yolun karşısına geçmek isteyen Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 1’inci sınıf öğrencisi Servet Abracı’ya, Erzurum’dan Aziziye ilçesi yönüne giden E.Ş. yönetimindeki 25 DZ 604 plakalı hafif ticari araç çarptı.

Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan Abracı olay yerinde hayatını kaybederken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.



