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Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:48 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.Olay sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama otomobil çarptı.
Olay sabah saatlerinde Şehit Ömer Halisdemir Bulvarında meydana geldi. Şehir merkezi istikametine giden Tuncay Ö. idaresinde ki 67 AAG 033 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmek isteyen 85 yaşında ki Fetih Bayraktar’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen ve kafasından yaralanan yaşlı adam için çevrede ki vatandaşlar 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaşlı adama ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Başından ve omzundan yaralanan yaşlı adam ilçede ki özel bir hastaneye kaldırıldı. Sürücü ifadesinin ardından karakola götürülürken yaşlı adamın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaza sonrası savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

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