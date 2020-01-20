HABER
  4. Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 20:48 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın canından oldu

Kahramanmaraş’ta yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı kadın, hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, Onikişubat ilçesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin K. yönetimindeki 46 ABU 774 plakalı hafif ticari araç, yolun karşısına geçmek isteyen Gönül Bağdatlı’ya (65) çarptı. Ağır yaralanan yaşlı kadın sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Necip Fazıl Şehir Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...İttifak genişliyor mu? Yeni hamle: Demokratik Cephe...
Yamaçtan kopan kaya yola düştüYamaçtan kopan kaya yola düştü
Diyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktıDiyarbakır’da ele geçirilen patlayıcılar Beşiktaş saldırısında kullanılanlar ile aynı çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

Beyaz elbisenin içine sütyen giymeyince...

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

'Milletimiz adına yalvarıyorum, vazgeçin'

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

İşte Abdulkerim Çevik'in katil zanlısının ilk sözleri! Öldürme nedeni...

'Dekolte değil, pornografi!..'

'Dekolte değil, pornografi!..'

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

Türk Telekom’dan internet erişimi açıklaması

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Abdulkerim Çevik cinayetinde flaş gelişme

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Prof. Dr. Kadir Eser intihar etti

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Kara kutu okunmadan Ukrayna'ya gidecek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Milli Savunma Bakanı Akar ile görüştü

Rusya ve Türkiye arasında kritik görüşme!

THY'nin Hollanda'daki uçak kazasının ardındaki skandal gerçek! Boeing ve ABD'li yetkiler örtbas etmiş

THY kazasındaki skandal gerçek ortaya çıktı! Örtbas etmişler

İstanbul’da kar yağışı başladı

İstanbul’da kar yağışı başladı

Tokat'ta facianın eşiğinden dönüldü! Sürücüsü kalp krizi geçiren minibüs tellere asılı kaldı

Direksiyon başında kriz geçirdi! Faciaya ramak kala

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca direksiyonu kırdı

'Beni seviyor musun?' sorusuna 'hayır' yanıtı alınca...

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

'Döner Kardeşler' suç örgütü hakim karşısında! İnanılmaz ifadeler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.