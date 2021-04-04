HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobil çarptı

04.04.2021 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan bir çocuğa otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuk ağır yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Fatih Caddesi’nde meydana geldi. 25 AZ 141 plakalı otomobil yolun karşısına geçmek isteyen 16 yaşındaki Abdülsamet A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen çocuğa ilk müdahale o esnada yoldan geçen vatandaşlar tarafından yapıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk Başakşehir Çam ve Sakura Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi burada devam eden Abdülsamet A.’nın sağlık durumunun ciddiyeti hala devam ederken, o kazaya ilişkin güvenlik kamerası kayıtları ortaya çıktı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar İzmir'de eğlence mekanına koronavirüs baskını! Böyle yakalandılar
Havalimanlarında yeni dönem başladı!Havalimanlarında yeni dönem başladı!
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Şoförden hamile kadına tepki çeken söz: Kucağıma mı alayım?

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Hafta sonu hangi illerde sokağa çıkma yasağı var?

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Eşini yatak odasında başka biriyle yakaladı! Panikleyen adam böyle kaçmaya çalıştı

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Demirtaş'ın 3. ittifak sözlerine Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Diğer Haberler

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Duygu dolu anlar! Annesinin sesini ilk kez Türkiye'de duydu

Oğlunu öldürüp su kuyusuna gömmüştü! Annesine tecavüz etti iddiası kan dondurdu

Katil babadan skandal iddia: Annesine tecavüz etmişti

Vatikan İstanbul Büyükelçisi Başpiskopos yönetti! İstanbul'da Paskalya Bayramı ayini

İstanbul'da Paskalya ayini böyle kutlandı

Kocaeli'nde çocuğunu döven Nurcan Serçe 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan yargılanacak

Görüntüler infial yaratmıştı! Türkiye'yi ayağa kaldıran olayla ilgili yeni gelişme

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler! Düğün konvoyunda kavgaya tutuştular

Kısıtlama gününde şaşırtan görüntüler!

Silahın ateş almasını kadının 'bırak' çığlığı engelledi!

Silahın ateş almasını kadının çığlığı engelledi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.