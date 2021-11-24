Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada

Kaza, dün Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Onur P. (24) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kusay Eymen U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kusay Eymen U., ağır yaralandı. Onur P.’nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kusay U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARACIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı.

(DHA)

