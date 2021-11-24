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  4. Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada

Bursa'da yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa otomobilin çarpma anı kamerada

24.11.2021 13:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da, yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobilin çarptığı Kusay Eymen U. (7), ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Kaza, dün Osmangazi ilçesi Demirtaş Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’nde meydana geldi.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Onur P. (24) yönetimindeki otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kusay Eymen U.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere düşen Kusay Eymen U., ağır yaralandı. Onur P.’nin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı çocuk, sağlık ekibinin ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Kusay U.’nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

ARACIN ÇOCUĞA ÇARPMA ANI KAMERADA

Öte yandan kaza anı ise çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde çocuğun, koşarak yolun karşısına geçmeye çalıştığı, bu sırada otomobilin çarptığı ve çocuğun yere düştüğü anlar yer aldı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Bursa
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