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Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 23:43 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) cip çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yolun karşısına geçmeye çalışan genç kıza cipin çarpması kamerada

KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'nin Melikgazi ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a (20) cip çarptı. Ağır yaralanan genç kız hastaneye kaldırılırken, o anlar ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, akşam saatlerinde Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Fransa'dan yaz tatili için gelen Caner Yellikaya yönetimindeki CF 597 ZV yabancı plakalı cip, yolun karşısına geçmeye çalışan Nur Efsun Kalın'a çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı genci Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alınan Kalın'ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
KAZA ANI KAMERADA
Öte yandan kazanın, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerinde, genç kızın metrelerce uzağa savrulduğu görüldü.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

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