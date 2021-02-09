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Yolun karşısına geçmeye çalışan gence otomobil çarptı

09.02.2021 16:24 | Son Güncelleme:
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Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence otomobil çarptı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki gence otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan genç hastanede tedavi altına alınırken durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde meydana gelen kazada 45 DM 970 plakalı resmi araç E-96 karayolu Halil Kale Fen Lisesi önünde karşıdan karşıya geçmekte olan 17 yaşındaki Mustafa A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde kalan gence ilk müdahale olay yerinde intikal eden sağlık ekipleri tarafından yapıldı.
Ambulans ile Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı şahsın durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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