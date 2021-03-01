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  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın canından oluyordu

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadın canından oluyordu

01.03.2021 08:21 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalanıp taklalar attı.

Bursa’da yolun karşısına geçmek için kontrolsüz şekilde caddeye atlayan kadın, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havalanıp taklalar attı. O anlar kameralara yansıdı.
Kaza, merkez Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi’nde meydana geldi. İddiya göre kaldırımda yürüyen kadın, yolun karşısına geçmek istedi. Genç kadın, yaya geçidi bulunmayan yolda, akan trafiğe rağmen caddenin ortasına atlayarak karşıya geçmeye çalıştı. Bu sırada kadın surucunun seyir halinde olduğu otomobil, genç kadına çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce havalanan kadın, yaklaşık 5 metre sürüklendi. Kazayı gören vatandaşlar hemen kadının yanına gelerek 112’ye ihbarda bulundu. Hafif yaralanan kadın kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Yaşanan kaza anı, kameralar tarafından an be an görüntülendi.

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