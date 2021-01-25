Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına araç çarptı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına hafif ticari kamyonet çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Bağlık Mahallesi Şehit Rıdvan Sokak’ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar Koç’a, Fazlı G.’nin kullandığı 67 TP 014 plakalı FIAT Doblo marka araç çarptı. Kaza sonrası yaşlı kadının yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Yaralanan kadın için 112 sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıya yapılan ilk müdahalenin ardından Gülizar Koç’u ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı kadın ambulansa bindirilirken çektiği acı nedeniyle çığlık attı.

Yaralının hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan sürücü ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

