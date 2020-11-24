HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

24.11.2020 16:19 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobil çarptı

Aydın’ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.Edinilen bilgiye göre; Söke-Aydın karayolu Asri Mezarlık önünde K.Ç.’nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra A.’ya (55) çarptı.

Aydın’ın Söke ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan kadına otomobilin çarpma anı güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedilirken, yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre; Söke-Aydın karayolu Asri Mezarlık önünde K.Ç.’nin kullandığı 35 KTD 75 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Semra A.’ya (55) çarptı. Yaşanan talihsiz kaza sonrasında bölgede uygulama noktasında görevli jandarma ekiplerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırılan kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

"Olay güvenlik kameralarına yansıdı"
Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Semra A.’nın uygulama noktasındaki jandarmayla bir süre konuştuktan sonra yolun karşısına geçmek istediği esnada otomobilin çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle kadın havaya uçuyor. Semra A.’nın jandarmaya soru sorduğu, jandarmanın cevaplamasının ardından kadını yolda akan trafiğe karşı dikkatli olması konusunda uyardığı öğrenildi. Ancak talihsiz kadının karşıya geçmek isterken, hızla gelen aracın çarpmasından kurtulamadığı görülüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı! Ebru Polat ile Gülşah Saraçoğlu'ndan banyo paylaşımı!
Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'
Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı Mahkumla cinsel ilişkiye giren kadın gardiyan infial yarattı

En Çok Okunan Haberler

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Bakan duyurdu! 12 bin personel alınacak

Altın hareketliliğe devam ediyor!

Altın hareketliliğe devam ediyor!

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

İstifa mı edecek? Bülent Arınç'tan ilk açıklama

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

Minibüste taciz dehşeti! 'Aklımdan Özgecan geçti'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

'Tedbirlere 2021'in sonuna kadar devam etmek zorundayız'

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

Bilim Kurulu üyesi duyurdu: Karantina ihlali sayılmamaktadır

İlginizi Çekebilir

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Kediyi kesip yemeye götürürken yakalanmıştı! Vahşeti itiraf etti

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Baş ağrısıyla vedalaşın! Şakaklarınıza bu doğal yağı sürerek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan: İlave tedbirler gelebilir

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

22 gündür kayıptı! Lise öğrenci kız Kepez'de bulundu

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Uzmanından kritik maske uyarısı! Bunu sakın yapmayın

Diğer Haberler

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Sağlık Bakanlığı'ndan 'Covid-19 Sözlüğü'

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Bakan Akar'dan usulsüz aramaya sert tepki

Eşini zincirle bağlayıp, kerpetenle tırnaklarını çekmişti! İddianamede kan donduran detaylar

Kan donduran detaylar

Isparta’da bu köye muhtar dayanmıyor: 5’inci muhtar istifa etti

Bu köye muhtar dayanmıyor: 5'incisi istifa etti

Tunceli'de koronavirüs nedeniyle engelli personele idari izin

O ilde flaş karar! Engelli personel idari izinli sayılacak

Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Kazı çalışmalarında bebek mezarı bulundu

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.