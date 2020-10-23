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  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpan araç kaçtı

Yolun karşısına geçmeye çalışan vatandaşa çarpan araç kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2020 08:20 | Son Güncelleme

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Bursa’da meydana gelen trafik kazasında, yolun karşısına geçen yaşlı adam otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Sürücü ise olay yerinden kaçtı.
Kaza, saat 03.30 sıraları merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yemek yedikten sonra yolun karşısına geçmeye çalışan Tahsin Yılmaz’a (61), Çekirge mahallesi istikametinde gelmekte olan M.B. yönetimindeki 16 L 0161 plakalı otomobil çarptı.
Kazada çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen Tahsin Yılmaz olay yerinde kanlar içinde kaldı. İhbar üzerine Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle kontrollü olarak trafiğe açık tutuldu.
Sağlık ekiplerinin müdahalenin ardından yaralı Çekirge devlet hastanesine kaldırıldı
M.B., 16 L 0162 plakalı otomobil sürücüsü ise olay yerinden kaçarken şahsın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.

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