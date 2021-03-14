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  4. Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı

14.03.2021 15:04 | Son Güncelleme:
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Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı.

Arnavutköy’de yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama otomobil çarptı. 78 yaşındaki adam hayatını kaybederken, o anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, 5 Mart Cuma günü Arnavutköy Hadımköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 78 yaşındaki Cebrail Kuşbay isimli adam yolun karşısına geçerken, Ürdün asıllı Qusad Majed Murshed Alsharif yönetimindeki 29 RP 383 plakalı otomobil çarptı. Çarpma sonucu yaşlı adam sürüklenirken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı yaşlı adamı hastaneye kaldırdı. Kaza sonrası araç sürücüsü gözaltına alınırken, hastaneye kaldırılan yaşlı adamın hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza anı da saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, adli makamlara sevk edilen sürücünün adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

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