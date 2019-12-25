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  3. Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara otomobil çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.12.2019 15:49 | Son Güncelleme

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan biri kadın 2 kişiye otomobil çarptı.Kaza, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi.

Çorum’da yolun karşısına geçmeye çalışan biri kadın 2 kişiye otomobil çarptı.
Kaza, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, hastanede işlerini bitirdikten sonra yolun karşı tarafında bulunan otobüs durağına gitmek için yolun karşısına geçmeye çalışan Şerife Gülmez ve Fahri Kabaca’ya, İbrahim Ç. yönetimindeki 19 TK 535 plakalı otomobil çarptı. Yaralılara ilk müdahale sürücü ve hastane çalışanları tarafından yapıldı. Hastane önündeki kazayı duyan Başhekim Prof. Dr. Mesut Sezikli de aşağı inerek yaralıların durumları hakkında bilgi aldı. Erol Olçok Eğitim ve araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların tedavileri sürüyor.
Korkunç kaza güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntüde çapmanın etkisiyle her iki yayanın havaya fırladığı ve daha sonra yol kenarına düştüğü görülüyor.

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