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  4. Yolun karşısına geçmeye çalışırken böyle araba çarptı

Yolun karşısına geçmeye çalışırken böyle araba çarptı

13.02.2021 08:47 | Son Güncelleme:
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Bursa’da yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan adama, otomobil çarptı.

Bursa’da yolun karşısına geçmek için aniden caddeye fırlayan adama, otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
Olay, merkez Yıldırım ilçesi Tayyareci Mehmet Ali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kaldırımda duran İbrahim Y.(64), yolun karşısına geçmek üzere aniden yola fırladı. Bu sırada cadde üzerinde seyir halinde olan 16 BU 874 plakalı aracın sürücüsü Erol K., yolun karşısına geçmeye çalışan İbrahim Y.’ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere yığılan İbrahim Y., yaralandı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, İbrahim Y.’yi Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Sürücü Erol K., ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Öte yandan kaza anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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