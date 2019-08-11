Yolun karşısına geçmeye çalışırken iki otomobilin çarptığı kişi öldü

Caner ÜNVER/ANKARA, (DHA)- ANKARA'da, yolun karşısına geçmeye çalışan Sait Deveci'ye (57), 2 otomobil çarptı. Deveci, olay yerinde hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 22.30 sıralarında Altındağ ilçesi Turgut Özal Bulvarı Siteler kavşağında meydana geldi. Samsun yönünde giden Tuncay Kalaç yönetimindeki 35 N 1377 plakalı otomobil, iddiaya göre orta şeritte ilerlediği sırada yolun karşısına geçmek için bulvara çıkan Sait Deveci'ye çarptı. Yolun sol şeridine savrulan Deveci'ye, sürücüsü belirlenemeyen 06 AE 3313 plakalı otomobil de çarptı. Arkadan gelen 06 CIC 12 plakalı otomobil ise kazaya karışan diğer otomobillere çarptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, 2 otomobilin çarptığı Deveci'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada hafif yaralanan Senem Erdem ise yapılan ilk müdahalenin Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Turgut Özal Buvarı'nın Samsun yönü kaza nedeniyle ulaşıma kapandı. Araç geçişi yan varyanttan kontrollü sağlandı. Sait Deveci'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırılırken, otomobil sürücüleri ise ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Otomobillerin çekiciyle kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü.

