HABER

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.09.2019 10:52 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 69 yaşındaki Güler Akça, yaşamını yitirdi.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı

Eşber OKAYER / KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde, yolun karşısına geçmek isterken kamyonetin çarptığı 69 yaşındaki Güler Akça, yaşamını yitirdi.
Kaza, dün saat 17.30 sıralarında, Kuşadası- Söke çevreyolu üzeri yeni sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan emekli öğretmen Güler Akça'ya, Muhammed Şayir yönetimindeki 35 HSB 26 plakalı kamyonet çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Akça, ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Akça, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sürücü Muhammed Şayir, gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAF

Yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonet çarptı

Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı! Samsun'da korkunç olay! Liseli genç 9'uncu kattan yere çakıldı!
Öğrenciler artık mezun olduklarında ‘tecrübeli’ eleman olarak iş bulacakÖğrenciler artık mezun olduklarında ‘tecrübeli’ eleman olarak iş bulacak
Dünya Atletizm Şampiyonası’nda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacakDünya Atletizm Şampiyonası’nda 210 ülkeden 2 bine yakın atlet yarışacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

Kontrolden çıkan TIR otoyolu kan gölüne çevirdi!

EYT'liler için 3 faklı model

EYT'liler için 3 faklı model

Tepki çeken el hareketi!

Tepki çeken el hareketi!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Dehşete düşüren olay! Canlı yayında intihar etti!

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan'dan Fox News'e flaş açıklamalar

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

Erdoğan ABD'de çok net konuştu! 'Bizi muaf tutun'

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Günlerdir bekliyordu! Haberi alınca yıkıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İstanbul'da deprem!

İstanbul'da deprem!

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

FETÖ'ye yönelik peş peşe operasyon: Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dumansız Araç Uygulaması! 5 bin 63 araç sürücüsüne sigara cezası

5 bin 63 kişiye sigara cezası!

Son dakika! AFAD duyurdu: İstanbul'da bir deprem daha

İstanbul'da bir deprem daha!

Süleyman Demirel'in anıt mezarı Isparta'da ziyarete açıldı! Anıtkabirden sonra en büyüğü

Süleyman Demirel'in anıt mezarı ziyarete açıldı!

Son dakika! Kayseri'de servis midibüsü kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var

Servis midibüsü kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var

Sultangazi'de korkutan olay! Çakmak gazı tüpü patladı: 2 yaralı

Geldiğimde kan izlerini gördüm

Kayınpederini öldürdü! Paylaşımı kan dondurdu: Cehennemi hak edelim

Kayınpederini öldürdü! Son paylaşımı kan dondurdu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.