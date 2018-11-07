Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobil çarptı

Ahmet KORKMAZ-ADIYAMAN-DHA) ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, Veli Kaya (3) oyun oynadığı parktan evine gitmek için yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada otomobilin çarpması sonucunda yaralandı. Kaza, öğle saatlerinde Korupınar Mahallesi?nde meydana geldi. Mahallelerindeki parkta oyun oynayan Veli Kaya, evine gitmek için yolun karşısına geçerken plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlileri tarafından Besni Devlet Hastanesi?ne götürülen Kaya, durumunun ağır olması nedeniyle ilk müdahale sonrası Adıyaman'a sevk edildi.
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