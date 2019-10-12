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Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 12.10.2019 00:55 | Son Güncelleme

ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner (76), 3 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü

Yücel BULUT/GAZİPAŞA (Antalya), (DHA)- ANTALYA’nın Gazipaşa ilçesinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Çetiner (76), 3 aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, saat 20.30 sıralarında D400 karayolunun Beyrebucak Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir tanıdığının düğününden dönen ve yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Çetiner’e, Ferhan Y.’nin kullandığı 07 US 635 plakalı hafif ticari araç çarptı. Araçla yaklaşık 150 metre sürüklenip yola savrulan Çetiner’e aynı yönde giden Veli T.’nin kullandığı 07 AAK 649 plakalı otomobil de çarptı. Aynı yönde ilerleyen üçüncü bir aracın da çarpıp kaçtığı iddia edilen Mustafa Çetiner yerde hareketsiz kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Mustafa Çetiner’in yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarma olay yerinde güvenlik önlemi alarak, trafik akışını sağladı. Mustafa Çetiner’in cenazesi, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna konuldu.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturmayı sürdürürken, sürücülerin gözaltında olmadığı, yerdeki Mustafa Çetiner’e aracıyla çarpıp kaçtığı öne sürülen diğer sürücünün de arandığı belirtildi.
Öte yandan, hafif ticari aracın sürücüsü Ferhan Y.’nin hasta olan kayınvalidesini Antalya’daki hastaneden getirdiği öğrenildi.

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Yolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldüYolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldüYolun karşısına geçmeye çalışırken üç aracın çarptığı yaşlı adam, öldü

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