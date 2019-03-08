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Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 08.03.2019 08:18 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş (42), çekicinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Kaza dün gece D-130 Karayolu Kavak mevkiinde meydana geldi. Yalova yönüne giden Ozan Osanmaz (25) yönetimindeki 77 AAH 909 plakalı çekici, iddiaya göre yolun ortasında yatan Ramazan Karakaş'a çarptı. Bir hayvana çarptığını düşünen Ozan Osanmaz, çekiciyi yolun kenarına çekti. Osanmaz, hareketsiz yatan Ramazan Karakaş'ı görünce şok yaşadı. Osanmaz'ın haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibi Ramazan Karakaş'ın öldüğünü belirledi.
Alkollü olduğu bu nedenle yolun ortasında yattığı iddia edilen Ramazan Karakaş'ın cesedi, savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gözaltına alınan Ozan Osanmaz, İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Yolun ortasına yattı, çekicinin altında kalıp öldü

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